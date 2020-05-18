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مينفعش..أحمد حسنين عن مقارنته بالفنان عمر الشريف

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:04 ص
احمد حسنين يكشف حقيقة
احمد حسنين يكشف حقيقة علاقته بعمر الشريف
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فرح علاء الخولي
قال الفنان أحمد حسنين، أحد نجوم دراما رمضان وشبيه عمر الشريف، إن هناك اختلافا في الآراء على انه يشبه الفنان العظيم "عمر الشريف"، فهناك من يؤيد هذا الشبه وهناك من يشعر بالاختلاف بينهما.

وتابع الفنان أحمد حسنين، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه له الشرف ان يكون شبيها للفنان "عمر الشريف"، ولكن أكد على انه ليس هناك اي علاقة تربطه بالفنان عمر الشريف من قريب أو من بعيد.

وأضاف حسنين، أنه أحيانًا يشعر بهذا الشبه، معقبًا: "مينفعش نتحط في مقارنة"، وهذا لأن الفنان عمر الشريف له تاريخ عظيم في السينما المحلية والعالمية، ولذلك المقارنة في تلك الفترة غير عادلة للفنان وله.

وأوضح أن انتاج او المشاركة في اي عمل درامي في موسم رمضان 2020 يواجه الكثير من الصعوبات بسبب ما تواجهه البلاد من ازمة تداعيات فيروس كورونا.

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