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منوعات

مصادفة فريدة.. ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها وذات المستشفى..شاهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:23 ص
ولادة طفلة في نفس
ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها ونفس المستشفى
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هدير علاء
في مصادفة فريدة من نوعها، وُلدت طفلة بريطانية في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها الكبرى، وفي نفس المستشفى أيضًا.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية، نُشر أمس، الأحد، فإن الطفلة "كايلي" وُلدت في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، في موعد متأخر عن الموعد الذي كان مقررًا لولادتها بحوالي 9 أيام، وكان ذلك اليوم يوافق عيد ميلاد والدتها "هايدي إيتون" السابع والثلاثين.

وليس ذلك فحسب، حيث وافق يوم مولدها أيضًا عيد ميلاد شقيقتها "إيلي" التاسع، وعيد ميلاد خالة والدتها.


وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن احتمالات حدوث مثل هذه المصادفة عبر ثلاثة أجيال "ضئيلة للغاية" وتكاد تكون منعدمة بمعدل "1 في 48 مليونا".

ونقلت الصحيفة عن الأم، التي كانت قد وضعت مولودتها في مستشفى بمنطقة "هيلينجدون" غرب العاصمة البريطانية "لندن"، قولها إنها لم تنتبه في البداية إلى هذه المصادفة بسبب آلام الولادة، ولم تكتشف أن يوم ميلاد أحدث فرد في عائلتها يوافق تاريخ ميلادها وتاريخ ميلاد ابنتها الكبرى وكذلك خالتها سوى بعد أن ذكرت ممرضة بالمستشفى تاريخ ميلاد الطفلة.


يشار إلى أن زوج "هايدي" لم يتمكن من الدخول برفقتها بالمستشفى خلال الولادة في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة للسيطرة على وباء "كورونا"، ولذلك فقد أوصلها فقط إلى هناك وعاد بعد 16 ساعة للقاء طفلته بعد لحظات من ولادتها.
مصادفة فريدة.. ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها وذات المستشفى..شاهد
مصادفة فريدة.. ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها وذات المستشفى..شاهد
مصادفة فريدة.. ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها وذات المستشفى..شاهد
مصادفة فريدة.. ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها وذات المستشفى..شاهد
مصادفة فريدة.. ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها وذات المستشفى..شاهد
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