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رياضة

ليفركوزن في ضيافة بريمن بختام الجولة 26 من الدوري الألماني.. الليلة

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:15 ص
فيردر بريمن - باير
فيردر بريمن - باير ليفركوزن
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إسراء أشرف
يحل فريق باير ليفركوزن ضيفًا على نظيره فيردر بريمن، اليوم، الإثنين، في ختام الجولة الـ 26 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ملعب "فيسير شتاديون"، وتُنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 1، بتعليق حسن العيدروس.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد فيردر بريمن، في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

ويسعى ليفركوزن في مباراة اليوم، لتحقيق الثلاث نقاط، للاقتراب من المربع الذهبي والمؤهل للبطولات القارية، في الكقابل يأمل بريمن في الفوز على خصمه لابتعاد عن منطقة الهبوط.

وكانت انتهت مباراة الدور الأول، بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي، بنتيجة 2-2.

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا أول أمس، السبت، 16 مايو الجاري، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي في البلاد، وفي أغلب دول العالم، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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