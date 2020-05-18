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محافظات

توريد 260353 طن قمح فى 32 من صوامع وشون البحيرة

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:21 م
توريد محصول القمح
توريد محصول القمح
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جمالات الدمنهورى
أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توريد 260353 طنا من الأقماح حتى صباح اليوم الاثنين 18 مايو بالشون والصوامع وسط رقابة مشددة من لجان فرز الأقماح بجمع  تقع بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ فى بيان الى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 335609 أفدنة من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 367295 فدانا، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و5 صوامع مطورة.


وأوضح ، انه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراطا، و٧٠٠ جنيه للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا.

وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.
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