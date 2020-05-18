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محافظات

رفع درجة الاستعداد لإجازة عيد الفطر في الغربية وتدشين غرف عمليات

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:21 م
الدكتور طارق راشد
الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية
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أحمد على

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوي لاستقبال عيد الفطر المبارك بحزمه من الإجراءات تتضمن تشكيل غرف العمليات والطوارىء بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، وتواجد أطقم فنية للتعامل الفوري مع أي أعطال تحدث خلال أجازة عيد الفطر المقبلة.

في المقابل أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلي مساعديه على ضرورة   تواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحى أو القرية أو النائب بالتناوب على مدار 24 ساعة طوال فترة الأجازة، وإستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشات والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف.

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وأشار إلي جانب تكثيف أعمال النظافة، وتحرير محاضر لغير الملتزمين، ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة المجاورة للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وشدد المحافظ علي رفع كفاءة ودهان البلدورات للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية خلال فترة العيد لمنع التكدسات وحماية دور العبادة، والسماح لمحلات الحلوى بفتح منافذ بيع خارج محلاتهم بالتنسيق مع المحليات ومديرية الأمن على أن يتم بيع منتجات ذات أوزان وأسعار محددة ومختلفة لضمان سرعة أداء الخدمة ، مع ضمان الإلتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية، الي جانب إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أى تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد.

وأضاف ، أنه التنسيق مع مديرية الأمن علي التشديد على غلق كافة الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنين خلال فترة عيد الفطر، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعى النيل وفروعه، وحظر دخول مواطني المحافظات الأخرى إلى محافظة الغربية خلال عيد الفطر ويستثنى من ذلك سيارات نقل البضائع والأغذية، وتكثيف الحملات والمرور على كافة القطاعات ( المحلات العامة – بيع المواد الغذائية – المجازر – المحلات التجارية والأسواق – مستودعات الغاز – محطات الوقود ) .

وأشار أنه تم التأكيد على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين في الأماكن الكورنيش بطول ترعة القاصد من كوبرى فاروق وحتى كوبرى مجمع الكليات بطريق محلة منوف، والكورنيش بطول ترعة الملاحة من منزل كوبرى هيلانة بمحلة مرحوم حتى كوبرى نفيا الملاحى، والكورنيش بمدينة كفر الزيات من كوبرى كفر الزيات حتى منطقة بنوفر ، قناطر دهتورة بمدينة زفتى بالإضافة إلى منطقة الكورنيش بزفتى، ومنطقة كورنيش كفرحجازى بالمحلة الكبرى، ومنطقة الكورنيش بمدينة سمنود.

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