عمدة لندن يحذر البريطانيين من موجة ثانية لفيروس كورونا

قال عمدة لندن، صادق خان، اليوم الاثنين، إن الناس في العاصمة البريطانية لندن يجب أن يتجنبوا أي سفر غير ضروري، ولاسيما التنقل الداخلي في وسائل النقل العام، من أجل منع حدوث موجة ثانية من تفشي لـ فيروس كورونا في المدينة.
واضاف وفقا لتغريدات دونها على حسابه على تويتر قائلا "تقوم لندن بعمل رائع ما يبطئ انتشار فيروس كوفيد 19، ولكن إذا أردنا منع حدوث موجة ثانية كارثية، فيجب علينا جميعًا الاستمرار في البقاء في المنزل قدر الإمكان وتجنب أي سفر غير ضروري، خاصة في وسائل النقل العام"
واضاف وفقا لتغريدات دونها على حسابه على تويتر قائلا "تقوم لندن بعمل رائع ما يبطئ انتشار فيروس كوفيد 19، ولكن إذا أردنا منع حدوث موجة ثانية كارثية، فيجب علينا جميعًا الاستمرار في البقاء في المنزل قدر الإمكان وتجنب أي سفر غير ضروري، خاصة في وسائل النقل العام"
وفقًا للبيانات التي نشرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا وجامعة كامبريدج الأسبوع الماضي، أظهر أقل من 24 شخصًا نتائج إيجابية لـ COVID-19 في عاصمة المملكة المتحدة يوميًا، ما يشير إلى أن انتشار المرض يتباطأ بسرعة.
وبينما تحاول حكومة المملكة المتحدة البدء في تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة في 23 مارس للحد من انتشار المرض، أخبر رئيس الوزراء بوريس جونسون المواطنين بالبقاء في حالة تأهب والسفر فقط للأغراض الأساسية.
وبينما تحاول حكومة المملكة المتحدة البدء في تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة في 23 مارس للحد من انتشار المرض، أخبر رئيس الوزراء بوريس جونسون المواطنين بالبقاء في حالة تأهب والسفر فقط للأغراض الأساسية.