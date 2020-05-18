عمدة لندن يحذر البريطانيين من موجة ثانية لفيروس كورونا

عمدة لندن، صادق خان، اليوم الاثنين، إن الناس في العاصمة البريطانية لندن يجب أن يتجنبوا أي سفر غير ضروري، ولاسيما التنقل الداخلي في وسائل النقل العام، من أجل منع حدوث موجة ثانية من تفشي لـ فيروس كورونا في المدينة. قال، صادق خان، اليوم الاثنين، إن الناس في العاصمة البريطانية لندن يجب أن يتجنبوا أي سفر غير ضروري، ولاسيما التنقل الداخلي في وسائل النقل العام، من أجل منع حدوث موجة ثانية من تفشي لـفي المدينة.

واضاف وفقا لتغريدات دونها على حسابه على تويتر قائلا "تقوم لندن بعمل رائع ما يبطئ انتشار فيروس كوفيد 19، ولكن إذا أردنا منع حدوث موجة ثانية كارثية، فيجب علينا جميعًا الاستمرار في البقاء في المنزل قدر الإمكان وتجنب أي سفر غير ضروري، خاصة في وسائل النقل العام"





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