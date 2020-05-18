AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:53 م
صدى البلد
Advertisements
سيد أحمد- إبراهيم قنديل- محمد أبو النور - عمرو سيد
قبل فرض ارتداء الكمامة إجباريا على المواطنين وتطبيق الغرامة، ظهر اليوم الكثير من المواطنين مرتدين الكامات فى الشوارع والمواصلات  وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.


ورصدت عدسة "صدى البلد" مدى التزام المواطنين في الشوارع والمواصلات العامة بالكمامات قبل فرضها إجباريا.


كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إنه جار تشجيع المصانع المصرية على تصنيع الكمامة القماشية، بحيث تكون متاحة لكافة المواطنين بعد ذلك ولا يسمح لأى مواطن التواجد فى المناطق العامة بدون ارتداء كمامة.



وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، سيكون هناك إجراءات وعقوبات صارمة فى حالة المخالفة والتواجد فى المناطق العامة بدون ارتداء الكمامات.



فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا
فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا
فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا
فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا
فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا
فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا
فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا
فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا
فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرامة 100 جنيه لمن ينزعها.. مقترح برلماني بفرض ارتداء الكمامات إجباريا لمدة عام

الكمامة ضروري.. مقترح برلماني بتوقيع غرامة 100 جنيه لمخالفي ارتدائها في المترو والمواصلات

التعايش مع فيروس كورونا.. البرلمان يطالب بارتداء الكمامة إجباريا لمدة سنة.. والنواب: تغليظ العقوبات ومد ساعات الحظر في حالة عدم الالتزام

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

مجلس الوزراء: فرض عقوبات صارمة لكل من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة .. فيديو

من 300 إلى 5 آلاف جنيه.. عقوبة مخالفة ارتداء الكمامة بعد تصريحات رئيس الحكومة

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام الستة البيض بنية القضاء والنافلة معا.. الأزهر للفتوى يجيب

أحمد بلال يسخر من الزمالك بشأن لقب نادي القرن: الناس اتضايقت ليه

تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.. إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين في القطاع الخاص

بالأسماء .. 7 صفقات تعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الصيفي

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

بالكاجوال.. شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور مع طفلتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تاكل فى العيد.. اعرف السعرات الحرارية للكحك

بعد نجاحها بـ 100 وش.. سارة التونسى تثير الجدل بإطلالات تبرز أنوثتها |شاهد

بفارق 20 مليون جنيه استرليني.. تراجع ترتيب ملكة بريطانيا في قائمة أثرياء المملكة المتحدة