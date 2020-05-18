فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا

قبل فرض ارتداء الكمامة إجباريا على المواطنين وتطبيق الغرامة، ظهر اليوم الكثير من المواطنين مرتدين الكامات فى الشوارع والمواصلات وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.