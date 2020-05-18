فيديو وصور.. شاهد: التزام المواطنين فى الشوارع بالكمامات قبل فرضها إجباريا

قبل فرض ارتداء الكمامة إجباريا على المواطنين وتطبيق الغرامة، ظهر اليوم الكثير من المواطنين مرتدين الكامات فى الشوارع والمواصلات وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
ورصدت عدسة "صدى البلد" مدى التزام المواطنين في الشوارع والمواصلات العامة بالكمامات قبل فرضها إجباريا.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إنه جار تشجيع المصانع المصرية على تصنيع الكمامة القماشية، بحيث تكون متاحة لكافة المواطنين بعد ذلك ولا يسمح لأى مواطن التواجد فى المناطق العامة بدون ارتداء كمامة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، سيكون هناك إجراءات وعقوبات صارمة فى حالة المخالفة والتواجد فى المناطق العامة بدون ارتداء الكمامات.