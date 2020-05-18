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اقتصاد

البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:27 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.549 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1495 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة، واستقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 652 نقطة.
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