AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:39 ص
لسان البحر بطور سيناء
لسان البحر بطور سيناء
Advertisements
ايمن محمد
يعتبر لسان البحر القديم بطور سيناء، الموجود في منطقة الميناء البحري متنفسا للصائمين وهواة الصيد  في ظل أجواء فيروس كورونا وإغلاق الشواطئ والمساجد، والمقاهي  والحدائق .

يوجد في مكان يبعد عن المدينة والطريق المؤدي له توجد به بعض العوائق والسواتر الترابيه، ويلجأ لهذا اللسان هواة الصيد  ويبقوا علي مسافات متباعدة  من بعضهم البعض.

حيث يقول طه زياد أحد مواطني طور سيناء، إن لسان البحر القديم متنفس لمواطني طور سيناء من ممارسي رياضة المشي وهواة الصيد وبعض المواطنين يقدمون لقراءة القرآن الكريم  ويتمتعون بهواء نقي .

وأضاف حسام علي، ان لسان البحر موقع جميل ولابد من تطويره ليكون مزار سياحيا  مشيرا إلي إنه متنفس  لكل فئات المجتمع  وخاصة كبار السن وهواة الصيد .

وأشار محمود عطية موظف بطور سيناء، إن لسان البحر، منطقة فريدة بطور سيناء وموقع مميز واحضر كل يوم لقراءة القرآن الكريم  والاستماع بنسيم البحر .

وقد انشأ هذا اللسان منذ الاحتلال الإنجليزي لمصر بجوار  ميناء الطور القديم   منذ  اكثر من ١٥٠ سنة  وله قيمة تاريخية    ويقع بالقرب من كارنتيتا " الحجر الصحي " عندما كان ميناء الطور البحري يستقبل حجاج بيت الله الحرام .
اقرأ أيضا :

لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد
لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد
لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد
لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاصفة التنين تغرق شواطئ طور سيناء ودهب ونويبع.. وسيول بابورديس ووادي فيران

أجواء رمضانية في بلد التين والزيتون رغم الإجراءات الاحترازية.. صور

دعوات من سكان طور سيناء بعودة سيارة رش الناموس والذباب

ترشيحاتنا

مع دخول الصيف.. احسب استهلاك أجهزتك للكهرباء واتحكم فى فاتورتك

في نهار رمضان.. ممثل معروف يشنق نفسه بسبب جائحة كورونا

الفلاحين تحذر: أزمة قادمة في البطاطس.. وخسائر كبيرة في الإنتاج

أدعية ليلة القدر مجمعة.. 150 دعاء يجمع لك كل خيرات الدنيا

الصحف تبرز توجيه الرئيس لوزير الدفاع بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي

فضحت ما دار بينهما.. حليمة بولند تنشر محادثتها مع محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد

إصابته مروعة.. عجوز سبعيني يتعرض لاعتداء عنيف في حديقة منزله بدون سبب

سر ارتباطه بـ كل واشكر.. كعك العيد أول من صنعه الفراعنة والإخشيديون حشوه بالدنانير