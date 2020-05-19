لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد

ويلجأ لهذا اللسان

ويبقوا علي مسافات متباعدة من بعضهم البعض.





حيث يقول طه زياد أحد مواطني طور سيناء، إن لسان البحر القديم متنفس لمواطني طور سيناء من ممارسي رياضة المشي وهواة الصيد وبعض المواطنين يقدمون لقراءة القرآن الكريم ويتمتعون بهواء نقي .





وأضاف حسام علي، ان لسان البحر موقع جميل ولابد من تطويره ليكون مزار سياحيا مشيرا إلي إنه متنفس لكل فئات المجتمع وخاصة كبار السن وهواة الصيد .





وأشار محمود عطية موظف بطور سيناء، إن لسان البحر، منطقة فريدة بطور سيناء وموقع مميز واحضر كل يوم لقراءة القرآن الكريم والاستماع بنسيم البحر .





وقد انشأ هذا اللسان منذ الاحتلال الإنجليزي لمصر بجوار ميناء الطور القديم منذ اكثر من ١٥٠ سنة وله قيمة تاريخية ويقع بالقرب من كارنتيتا " الحجر الصحي " عندما كان ميناء الطور البحري يستقبل حجاج بيت الله الحرام .

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يوجد في مكان يبعد عن المدينة والطريق المؤدي له توجد به بعض العوائق والسواتر الترابيه،