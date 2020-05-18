مساعد رئيس الوفد: فترة ما بعد العيد هي الأخطر لـ كورونا والكرة الآن في ملعب المواطن

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، أن الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال عيد الفطر المبارك ضرورية وراعت الحفاظ على حياة المواطنين فوق أي اعتبار آخر.





وقال "الجندي"، في بيان، اليوم، إن إجراءات الحكومة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك بداية من السبت وحتى الجمعة من الأسبوع المقبل، كافية لتقليل معدلات انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والحد من التكدسات.





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وشدّد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على أن فترة العيد ليست الأخطر ولكن الخطورة الكبيرة في فترة ما بعد العيد مع بداية عودة العمل تدريجيا وفتح المحلات والمطاعم طول الأسبوع.





وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن الكرة الآن في ملعب المواطنين أنفسهم فالإجراءات المعلنة من الدولة كافية لمواجهة الفيروس وتقليل معدلات تفشي العدوى بشرط الالتزام بها من جانب المواطنين.



