بدأت شركة بيراميدز اليوم ( مصنع إنتاج إطارات السيارات ) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد في إنتاج أول إطار مصري للدراجات النارية بتكنولوجيا ألمانية وسواعد مصرية.







ويقام المصنع على مساحة ٤٠ الف م٢ تشمل مساحة الخدمات وتبدأ خطوط الإنتاج الأولى بإنتاج إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.





والذي يعتبر على أعلى مستوى من والذي يعتبر على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية ، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، كونه مقام وفق مقاييس عالمية. ويتراس مجلس ادارتة ابراهيم وياسر جودة .





يشار إلى أن مصنع إنتاج إطارات السيارات يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله، بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا.