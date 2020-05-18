وعكة صحية مفاجئة.. تركيب دعامة قلبية لنائب رئيس مدينة كفر الشيخ

تعرض وائل فرج، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والقائم بأعمال رئيس مدينة مسير، اليوم، إلى وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى مستشفى كفر الشيخ العام.





وخضع "فرج" إلى إجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامة، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة بكفر الشيخ، عقب نقله من المستشفى العام، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة؛ لإنقاذ حالته الصحية.





وأجرى الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، والدكتور وائل الفقي، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، عملية القسطرة القلبية والدعامة، لنائب رئيس مدينة كفر الشيخ.





ومن جانبه، اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على الحالة الصحية لنائب رئيس المدينة وائل فرج، متمنين له الشفاء العاجل.





جدير بالذكر أن وائل فرج، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ لشئون حي شرق، من القيادات الشبابية المتميزة في المحليات، ويتواجد بصفة مستمرة بين المواطنين في الشارع؛ للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.



