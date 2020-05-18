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فن

أحمد الشامي لجمهور فرصة تانية: ريهام وحشتني

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نشر الفنان أحمد الشامي صوره له مع آيتن عامر وأحمد مجدي من مسلسل فرصة تانية من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 وعلق الشامي قائلا: "ريهام وحشتني ، يا تري مبسوطه و انت لوحدك و زياد خرج الحمد لله".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "مبرووك المسلسل حلو جدا بجد".

وتابعت أخرى قائلة: "اكيد زياد مش عايز يشوفها بعد اللي عملته".

وأضافت أحد معجبين أحمد الشامي: "المسلسل حلو عشان انت فيه".

ويشارك أحمد الشامي في رمضان 2020 من خلال مسلسل فرصة تانية تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
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