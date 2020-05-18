عبر تقنية الفيديو كونفرانس .. محافظ الغربية يستعرض مع وزيرة البيئة موقف مصانع التدوير

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الموقف الحالي لمصانع التدوير بدفرة وطنطا ، ومصنع تدوير المحلة الكبرى بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

أضاف محافظ الغربية ، أن هذا اللقاء يأتي في إطار اتفاقيات التعاوني المبرمة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي (Eu)، وهيئة المعونة السويسرية ( SECO)، وهيئة المعونة الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الالماني(KFW).





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أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، حرص المحافظة على الارتقاء بمنطومةً القمامة ، من خلال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومصانع التدوير بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحزبي والتنمية المحلية والبيئة.