AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حلمي طولان يكشف حقيقة رحيل محمود جاد للنادي الأهلي

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
كشف حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، عن حقيقة رحيل حارس مرمى فريقه محمود جاد وذهابه إلى النادي الأهلي الموسم المقبل.

كانت بعض التقارير الصحفية أشارت لقرب انتقال محمود جاد للنادي الأهلي لتعويض رحيل شريف إكرامي حارس الفريق، بعد انتهاء عقده نهاية هذا الموسم.

وقال حلمي طولان في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة: "لم نتلق أي عروض رسمية لرحيل محمود جاد، ولن يفرط نادي إنبي في محمود جاد أو أي من اللاعبين الموسم المقبل".

وأضاف طولان: "نادي إنبي كان يعاني في السنوات الماضية، ولن نفرط في جاد أو غيره.. لن يرحل أي لاعب عن الفريق الموسم المقبل".

وتألق جاد بشكل لافت للنظر مع إنبي هذا الموسم، وارتبط اسمه بالانتقال للنادي الأهلي الموسم المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنبي يحصن حارسه محمود جاد خوفا من الأهلي والزمالك

عمر ربيع ياسين: محمود جاد حارس إنبي أحدث الوجوه فى معسكر المنتخب لمواجهتي توجو

إنبي يكشف حقيقة منافسة الأهلي والزمالك على ضم محمود جاد

أحمد شوبير يكشف عن طلب فايلر من محمود الخطيب

إنبي يصدم الأهلي بشأن هذا اللاعب.. تفاصيل

حظر إعلامي فى إنبي بسبب الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

كارتيرون يمنح نجم الزمالك الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق

روجينا تنشر رد نجيب ساويرس على دورها فى البرنس.. شاهد

تحولت لكائن فضائي.. صبغة شعر تدمر وجه وجسد فتاة

الاختيار .. فنان شهير يجسد شخصية المحقق العسكرى مع هشام عشماوى

بالكاجوال.. شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور مع طفلتها

في ظروف كورونا .. هل يحق لمستأجري المحلات والمنشآت إيقاف الأجر أو تخفيضه

AdvertisementS

رغم عودته للأهلي.. 3 أسباب تقرب وليد أزارو من الزمالك فى الانتقالات الصيفية

الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة

كارتيرون يمنح نجم الزمالك الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق

بعد بشرى الوزراء.. اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري الممتاز

بالأسماء .. 7 صفقات تعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الصيفي

أنا الكابتن 15.. أسامة خليل: شعبية الخطيب هي من جعلته أسطورة.. وبيليه لم يعجبه لاعب في مصر

أخبار الرياضة| أزارو يعود للأهلي.. أحمد بلال يسخر من الزمالك.. 7 صفقات تعمق جراح قطبي مصر.. قلق في مانشستر سيتي بسبب مسلسل البرنس

مانشستر سيتى يعلق على ظهور قميصه فى مسلسل البرنس.. ودياب يرد

تعليق سعودي بسبب مرتضى منصور وحسن شحاته .. شاهد

على شرف عودة الدوري.. اتحاد الكرة يقيم حفل إفطار لـ الكاف اليوم

رسميا.. وليد أزارو يعود للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي

أحمد بلال يسخر من الزمالك بشأن لقب نادي القرن: الناس اتضايقت ليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تقرر تخفيض سعر النترا hyundai elantra hd ..صور

اختبار المسحات البلعومية.. طريقة إجراء تحليل فيروس كورونا بالتفصيل

هبة مجدي لـ زوجها: بحبك.. وتحتفل بعيد ميلاده بصورة رومانسية