حلمي طولان يكشف حقيقة رحيل محمود جاد للنادي الأهلي





كانت بعض التقارير الصحفية أشارت لقرب انتقال محمود جاد للنادي الأهلي لتعويض رحيل شريف إكرامي حارس الفريق، بعد انتهاء عقده نهاية هذا الموسم.





وقال حلمي طولان في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة: "لم نتلق أي عروض رسمية لرحيل محمود جاد، ولن يفرط نادي إنبي في محمود جاد أو أي من اللاعبين الموسم المقبل".





وأضاف طولان: "نادي إنبي كان يعاني في السنوات الماضية، ولن نفرط في جاد أو غيره.. لن يرحل أي لاعب عن الفريق الموسم المقبل".







وتألق جاد بشكل لافت للنظر مع إنبي هذا الموسم، وارتبط اسمه بالانتقال للنادي الأهلي الموسم المقبل.