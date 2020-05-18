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رياضة

وسام العابد: فرجاني ساسي صنع تاريخا وشعبية داخل القلعة البيضاء

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:07 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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حسن العمدة
علق وسام العابدي مدافع الزمالك التونسي السابق، عليى مستوى فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء .

وقال العابدي، عبر برنامج إذاعي وان تو مع حازم إمام ، ان فرجاني ساسي صنع شعبية كبيرة مع نادي الزمالك وصنع تاريخ له أيضا.


وتابع ، فرجانى ساسى يقدم مستوى هائل مع الزمالك، وأتمنى أن يساهم الزمالك في التتويج بـ دوري أبطال أفريقيا .

وشدد العابدى، على أن جمهور الزمالك يعشق ساسى، ولو هو لا يعاني من أزمة داخل النادي سيكمل مسيرته داخل جدرانه، لافتا، إلى أن لو رحل عن الزمالك سيحتاج الأبيض عاما ونصف ليجد بديل فرجاني ، و لو كنت متواجد فى الإدارة لن أفرط فيه .

واختتم وسام العابدى، تصريحاته، أن ساسى صعب يحترف فى أوروبا عشان السن، وعندما احترف فى الدوري السعودي لم يحقق نجاحا مثلما حققه مع الزمالك .

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