AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرجاني ساسي يحسم الجدل بشأن قرب رحيله عن الزمالك

الخميس 14/مايو/2020 - 09:09 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير الصحفية عن حقيقة قرب رحيل فرجاني ساسي نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن الفريق خلال الفترة المقبلة عقب تألقه اللافت للنظر مع الفريق الأبيض.

وأكدت صحيفة الصريح التونسية أن فرجاني ساسي أخبر مسؤولي الزمالك برغبته في البقاء في الفريق ورفضه لـ التفاوض بشأن أي من العروض المقدمة له.


وأضافت الصحيفة أن اللاعب رفض تماما التفاوض بشأن أي عرض مقدم له إلا بموافقة مرتضى منصور رئيس النادي.

وكان أمير مرتضي المشرف على الكرة في النادي أكد من قبل عدم تلقي اللاعب لأي عروض احتراف في الفترة الحالية.

يذكر أن الدوري المصري متوقف في الوقت الحالي خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون يرفض رحيل إمام عاشور عن الفريق

اخبار الزمالك.. الابيض يتفاوض مع بوطيب بشأن شكواه لـ الفيفا .. حقيقة رحيل فرجاني ساسي ومصطفى محمد

خالد الغندور يحسم الجدل حول رحيل فرجاني ساسي وبن شرقي وأوناجم من الزمالك ..فيديو

الزمالك يتواصل مع فرجاني ساسي لتجديد تعاقده

صدى البلد يكشف حقيقة عرض نادٍ تركي لـ فرجاني ساسي نجم الزمالك

ترشيحاتنا

571 وفاة .. الصحة : شفاء 2626 مواطنا من الكورونا من إجمالي 10829 حالة

شاهد.. ياسمين صبرى فى أحدث ظهور بالفستان الأبيض

الصحة تنشر إرشادات للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بـ فيروس كورونا

من فرح بنت أختها.. أروى بفستان أنيق يبرز جمالها

تعرف على عقوبة رفض دفن المتوفى بكورونا في قانون الأمراض المعدية

صلاة التسابيح.. الإفتاء توضح كيفية أدائها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من فرح بنت أختها.. أروى بفستان أنيق يبرز جمالها

بالبيجامة.. أسما شريف منير تخطف الأنظار.. والجمهور: كأنك باربي

بعد كورونا والدبابير القاتلة.. «السحالي العملاقة» خطر جديد يهدد الولايات المتحدة