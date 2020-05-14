فرجاني ساسي يحسم الجدل بشأن قرب رحيله عن الزمالك

كشفت بعض التقارير الصحفية عن حقيقة قرب رحيل فرجاني ساسي نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن الفريق خلال الفترة المقبلة عقب تألقه اللافت للنظر مع الفريق الأبيض.
وأكدت صحيفة الصريح التونسية أن فرجاني ساسي أخبر مسؤولي الزمالك برغبته في البقاء في الفريق ورفضه لـ التفاوض بشأن أي من العروض المقدمة له.
وأضافت الصحيفة أن اللاعب رفض تماما التفاوض بشأن أي عرض مقدم له إلا بموافقة مرتضى منصور رئيس النادي.
وكان أمير مرتضي المشرف على الكرة في النادي أكد من قبل عدم تلقي اللاعب لأي عروض احتراف في الفترة الحالية.
يذكر أن الدوري المصري متوقف في الوقت الحالي خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.