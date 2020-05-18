سيلفي الكمامة .. ديميت اوزديمير بإطلالة مختلفة من داخل سيارتها

التقطت

صورة سيلفي وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة مميزة ومختلفة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر التعليقات.