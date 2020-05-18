سيلفي الكمامة .. ديميت اوزديمير بإطلالة مختلفة من داخل سيارتها
الإثنين 18/مايو/2020 - 08:29 م
ديميت اوزديمير
التقطت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة سيلفي وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة مميزة ومختلفة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر التعليقات.
وارتدت ديميت اوزديمير توب كت باللون الأسود، واختارت ارتداء كمامة طبية على وجهها، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير. وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
واكتفت ديميت اوزديمير بالظهور بإطلالة طبيعة وعدم وضع الماكياج، حيث انها اخفت وجهها بالكمامة ، النظارة الشمسية على شكل وردة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..