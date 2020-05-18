AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باسل خياط يستقبل السقا على طريقة الجوكر

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:01 م
باسل خياط وأحمد السقا
باسل خياط وأحمد السقا
Advertisements
حمزة شعيب
حل اليوم الفنان باسل خياط ضيفا أمام النجم أحمد السقا، في برنامج المسابقات "إغلب السقا".

واستقبل باسل خياط، أحمد السقا، على طريقة الجوكر، بينما رد عليه السقا على طريقة الجزيرة.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"إغلب السقا" الليلة فى مواجهة عمرو سعد على MBC مصر

حمدي الميرغني ضيف برنامج "إغلب السقا" الليلة مع أحمد السقا

بوسي ضيفة برنامج "اغلب السقا" .. الليلة

بوسي: انتظرونى مع أحمد السقا أبو الرجولة والجدعنة

رامي عياش ضيف برنامج "اغلب السقا"..الليلة

رامي عياش يواصل الفوز في اغلب السقا .. فيديو

ترشيحاتنا

أحزان جيسى عبدو بعد وفاة والدها

بالأسماء .. 7 صفقات تعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الصيفي

فنانة جريئة.. تعرف على ضيفة رامز مجنون رسمي الليلة

رامز جلال: اختصرت مقلب نبيلة عبيد لأنها كانت هتروح مني

الواحدة ب 8 دولارات .. كيم كارداشيان تبيع ملايين الكمامات من مصنعها خلال نصف ساعة..شاهد

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية

بـ شعر برتقالى وتوب.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مرضى الكبد والسكر.. 7 أشخاص مهددون بأضرار الكحك