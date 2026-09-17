خبير استراتيجي: الانضباط المؤسسي يحمي الدولة في أوقات الأزمات

قال العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن الانضباط يمثل خط الدفاع الأول للدول في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن الدولة التي تتمتع مؤسساتها ومجتمعاتها بالانضباط تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط ومنع تحول الأزمات إلى فوضى.

وأوضح العكاري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، أن الخطر على الدولة لا يأتي دائمًا من الحدود أو الأطراف المعادية، وإنما قد يأتي من محاولات خارجية تستهدف الجبهة الداخلية وإحداث حالة من عدم الرضا وهدم ما تحقق من إنجازات.

وأشار إلى أن الانضباط لا يعني إقصاء الآراء الأخرى، موضحًا أن الهدف من تدريب مسؤولي الدولة داخل الأكاديمية العسكرية هو رفع قدرة المؤسسات على أداء أدوارها، وامتلاك الموارد والكوادر اللازمة للتعامل مع الأزمات.

وأكد أن الدولة في أوقات الأزمات تحتاج إلى مؤسسات منضبطة، وانضباط في اتخاذ القرار وتداول المعلومات، إلى جانب مجتمع قادر على التعامل مع الشائعات والاستفزازات.

وأضاف أن تدريب مسؤولي الدولة داخل الأكاديمية العسكرية يستهدف نقل مفهوم الانضباط المؤسسي إلى مختلف أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن بناء هذا النهج يحتاج إلى وقت، وأن نتائجه تظهر مع تخريج دفعات متتالية واستمرار التدريب.

ولفت إلى أن الانضباط ينعكس على قدرة المسؤولين على تحمل الضغوط، وضبط النفس، واتخاذ القرارات في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد أجيال أكثر قدرة على تحمل المسؤولية والعمل داخل مؤسسات الدولة.