قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت قيادة المدرب الجديد.. صلاح يقود تدريبات طرابزون استعدادًا لمواجهة جالاتا سراي
مصطفى بكري: أمن باب المندب يرتبط مباشرة باستقرار قناة السويس
الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد
انحاز للمصريين | مصطفى بكري: الرئيس السيسي عمل كتير وجزاؤه عند ربنا
السفير تميم خلاف: الدبلوماسية والإعلام شريكان في بناء الوعي ونقل الحقيقة وشرح مواقف الدولة
السكة الحديد تكشف حقيقة فرض 50 جنيهًا لدخول المحطات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر
«توطين الصناعة» في مواجهة ارتفاع الأسعار.. شعبة الاتصالات تكشف روشتة استقرار سوق المحمول
لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة
احتجاجات مستمرة في فرنسا ضد ارتفاع الوقود.. والصيادون يغلقون مستودعات النفط
الأجواء الخريفية تقترب.. منار غانم: انخفاض الحرارة 4 إلى 5 درجات غدا
طلع 420 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجي: الانضباط المؤسسي يحمي الدولة في أوقات الأزمات

طارق العكاري
طارق العكاري
رحمة سمير

قال العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن الانضباط يمثل خط الدفاع الأول للدول في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن الدولة التي تتمتع مؤسساتها ومجتمعاتها بالانضباط تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط ومنع تحول الأزمات إلى فوضى.

وأوضح العكاري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، أن الخطر على الدولة لا يأتي دائمًا من الحدود أو الأطراف المعادية، وإنما قد يأتي من محاولات خارجية تستهدف الجبهة الداخلية وإحداث حالة من عدم الرضا وهدم ما تحقق من إنجازات.

وأشار إلى أن الانضباط لا يعني إقصاء الآراء الأخرى، موضحًا أن الهدف من تدريب مسؤولي الدولة داخل الأكاديمية العسكرية هو رفع قدرة المؤسسات على أداء أدوارها، وامتلاك الموارد والكوادر اللازمة للتعامل مع الأزمات.

وأكد أن الدولة في أوقات الأزمات تحتاج إلى مؤسسات منضبطة، وانضباط في اتخاذ القرار وتداول المعلومات، إلى جانب مجتمع قادر على التعامل مع الشائعات والاستفزازات.

وأضاف أن تدريب مسؤولي الدولة داخل الأكاديمية العسكرية يستهدف نقل مفهوم الانضباط المؤسسي إلى مختلف أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن بناء هذا النهج يحتاج إلى وقت، وأن نتائجه تظهر مع تخريج دفعات متتالية واستمرار التدريب.

ولفت إلى أن الانضباط ينعكس على قدرة المسؤولين على تحمل الضغوط، وضبط النفس، واتخاذ القرارات في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد أجيال أكثر قدرة على تحمل المسؤولية والعمل داخل مؤسسات الدولة.

الاقتصاد الدولة_المصرية الأكاديمية_العسكرية الانضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

ترشيحاتنا

تحطم طائرة إسرائيلية

تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار في البحر جنوب تل أبيب.. وفتح تحقيق عاجل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب: أمامي قرار كبير بشأن إيران.. هل أسحق النظام أم لا؟

الدكتور بدر عبد العاطي

وزير الخارجية يصدر قراراً بتعيين السفير نادر زكي متحدثاً رسمياً

بالصور

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد