الآثار البيئية لفيروس كورونا

مع نمو عدد الإصابات بالفيروسات التاجية بشكل كبير في أوروبا وأمريكا الشمالية في مارس 2020، تم وضع تدابير الصحة العامة المقيدة لدرء جائحة متفاقمة. تضمنت أوامر البقاء في المنزل ، التي صدرت لأول مرة في إيطاليا ثم في تعاقب سريع في معظم البلدان الأخرى حول العالم.









مع أمر السكان بالكامل بالبقاء في منازلهم ، قامت المدارس والمكاتب والمصانع بتقييد أنشطتها ، وتضاءلت حركة المرور على الطرق إلى الحد الأدنى وخفضت شركات الطيران الرحلات المجدولة بنسبة 60 ٪ إلى 95 ٪. في حين تسببت هذه التطورات في حدوث صدمات اقتصادية واجتماعية كبيرة حيث انخفضت مستويات الإنتاج والاستهلاك والعمالة بشكل كبير ، فقد ارتبطت أيضًا بتخفيضات كبيرة في تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.









ونتيجة لذلك ، تحسنت مستويات جودة الهواء في المدن الرئيسية في العالم بشكل كبير في مارس وأبريل.

تحسنت جودة الهواء إلى حد كبير بسبب انخفاض انبعاثات المصانع والطرق من ثاني أكسيد الكربون (CO2) وأكاسيد النيتروجين (NOx) وتكوين الأوزون (O3) ومادة الجسيمات (PM) . في حين يبدو أن الأرض تتعافى أثناء إغلاق COVID-19 ، لا يزال التأثير على النفايات مصدر قلق. خلال نفس الفترة ، انخفضت الحركة الجوية العالمية بنسبة 60٪. مجتمعة ، أدت تخفيضات الانبعاثات هذه إلى انخفاض مؤقت في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مستويات ما قبل الأزمة ، مما شجع البعض على الأمل في أن مجتمعنا العالمي قد يكون قادرًا بالفعل على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير على المدى الطويل للتخفيف من تغير المناخ الوشيك.









طالما أن أزمة الفيروسات التاجية تحافظ على انخفاض الأنشطة الاقتصادية ، ستظل الانبعاثات منخفضة نسبيًا. ومع ذلك ، سيكون قصيرًا. استنتجنا أن هذا هو تحسن بيئي دائم حيث من المرجح أن ترتفع الانبعاثات إلى المستويات السابقة عندما ينتعش النشاط الاقتصادي مع حل الأزمة. وبالتالي يطالب العديد من المدافعين عن البيئة بأن تتضمن حزم الإنقاذ لشركات النقل والمصنعين الصناعيين أحكامًا لخفض الانبعاثات بشكل كبير في عملياتهم المستقبلية. يمكن لهذه الأحكام أن تساعد في منع مستويات انبعاث الملوثات من الارتفاع إلى مستويات ما قبل الأزمة.









ولكن لم تكن جميع العواقب البيئية للأزمة إيجابية. ارتفعت أحجام النفايات غير القابلة للتدوير ؛ وقد أدت التخفيضات الشديدة في مستويات الصادرات الزراعية والسمكية إلى إنتاج كميات كبيرة من النفايات العضوية ؛ توقف صيانة ورصد النظم البيئية الطبيعية مؤقتًا ؛ وتوقف النشاط السياحي للمناطق الطبيعية. ظهرت مشاكل النفايات المحلية حيث قامت العديد من البلديات بتعليق أنشطة إعادة التدوير بس بب مخاوف من انتشار الفيروس في مراكز إعادة التدوير.









استأنف بائعو المواد الغذائية بالتجزئة استخدام الأكياس البلاستيكية عند نقاط الخروج مشيرين إلى مخاوف صحية بشأن إعادة استخدام المستهلكين للأكياس الورقية. بالإضافة إلى ذلك ، وبسبب سياسات البقاء في المنزل ، زاد العديد من المستهلكين من استهلاكهم للأغذية الجاهزة التي يتم تسليمها مع عبوة للاستخدام مرة واحدة.









خلقت كل هذه التطورات تحديات حادة لصناعة إدارة النفايات في وقت كانت تعمل فيه بقدرة محدودة بسبب أزمة فيروسات التاجية.









مع ظهور قيود الاستيراد في أسواق التصدير والانخفاضات الحادة في توافر خدمات نقل البضائع ، أدت أزمة الفيروس التاجي إلى زيادة أحجام السلع الزراعية والسمكية غير القابلة للشحن . ينتج العديد من المنتجين الموجهين للتصدير كميات كبيرة جدًا بحيث لا يمكن استيعاب الناتج في الأسواق المحلية ، وبالتالي ارتفعت مستويات النفايات العضوية بشكل كبير. نظرًا لأن هذه النفايات تتحلل ، من المتوقع أن ترتفع مستويات انبعاثات الميثان (غاز الميثان) ، وغازات الدفيئة ، من المنتجات المتحللة بشكل حاد في الأزمة والأشهر التالية للأزمة. مع انخفاض صادرات المنتجات الزراعية والسمكية ، تراجعت مستويات الإنتاج ، مما تسبب في ارتفاع مستويات البطالة في كلا القطاعين بشكل كبير. العديد من العاملين في تجهيز ما بعد الحصاد في هذه القطاعات هم من النساء اللاتي يدعمن الأسر ، مما يسبب صعوبات شديدة ، خاصة بالنسبة للنساء ذوات الدخل المنخفض في البلدان النامية حيث لا توجد شبكات الأمان الاجتماعي.









تتعرض النظم الإيكولوجية الطبيعية والأنواع المحمية للخطر خلال أزمة فيروس كورونا. في العديد من البلدان ، يُطلب من العاملين في مجال حماية البيئة في المتنزهات الوطنية ومناطق الحفاظ على البر والبحر البقاء في المنزل في حالة إغلاق ، تاركين هذه المناطق دون مراقبة. وقد أدى غيابهم إلى زيادة إزالة الغابات غير القانونية وصيد الأسماك وصيد الحياة البرية .كما أدى توقف نشاط السياحة البيئية إلى ترك النظم البيئية الطبيعية في خطر الحصاد والتعدي غير القانونيين. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن السياحة البيئية غالبًا ما تكون دعامة اقتصادية رئيسية في العديد من الوجهات ، فقد يؤدي ارتفاع البطالة الناجم عن الأزمة إلى قيام العديد من الأسر بجمع الموارد من النظم البيئية الهشة بشكل غير مستدام حيث يبحثون عن وسائل بديلة لتزويد أسرهم بالطعام والدخل. سيتم حل العديد من التحديات البيئية التي تسببها أزمة الفيروس التاجي من تلقاء نفسها بمجرد انتهاء الأزمة واستئناف المستويات السابقة من النشاط الاقتصادي.









يجب الانتباه إلى التهديدات على البيئة وقواعد الموارد الطبيعية نتيجة لوباء الفيروس التاجي والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه. يعتمد العديد من سكان المناطق الريفية والساحلية على الاستخدام المستدام للبيئة المحلية ومواردها الطبيعية سواء كانوا من صغار المزارعين ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمؤسسات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) المشاركة في إنتاج التجارة البيولوجية ومنتجات الغابات وخدمات مصايد الأسماك والسياحة البيئية. وبما أن الأزمة تسبب اضطرابات في روابطها بالأسواق الوطنية والدولية في جانب الطلب ، لم يعد المنتجون الريفيون ، وكثير منهم من النساء الذين يدعمون أسرًا بأكملها ، قادرين على الحفاظ على نماذج أعمالهم وسبل عيشهم بالكامل. إذا طال أمد الأزمة ، سيضطر الكثيرون إلى التخلي عن الإنتاج المستدام الحالي من أجل توليد الدخل بسرعة في الأسواق المحلية ، مما قد يؤدي إلى المزيد من الفقر والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية.









إن مساعدة المنتجين الريفيين والساحليين على التكيف مع ظروف سوق الأزمات واتخاذ إجراءات من أجل الانتعاش وتحسين الأداء في أسواق ما بعد الأزمة هي أولوية قصوى. إن برنامج التجارة والبيئة المستدام للأونكتاد على استعداد لمساعدة أصحاب المصلحة من الحكومات ، ورابطات المنتجين ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، والمنتجين المستقلين (بما في ذلك صاحبات المشاريع) والمجتمع المدني لوضع استراتيجيات التكيف مع الفيروس التاجي والمرونة. يمكن للإجراءات التي يتخذها المنتجون عملًا بهذه الاستراتيجيات أن تساعد في الحفاظ على مستويات دخل الكفاف ، مع ضمان الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية والحرجية والبحرية والغنية بالتنوع البيولوجي. ومن المتوقع أن تعتمد هذه الاستراتيجيات على التعاون المعزز من قبل المنتجين المتضررين وكيانات الدعم العام من أجل التكيف مع حقائق السوق الجديدة. ولكي تكون فعالة ، يجب تنفيذ هذه المساعدة بمجرد تخفيف قيود السفر. سيتم توفير أنشطة المتابعة في وقت لاحق لمساعدة البلدان على استعادة أعمالهم عندما تنتهي الأزمة. ويجب ان يشمل دعم منهجيات لتقييم السوق والاستجابات ذات الصلة بالتجارة ، فضلًا عن وسائل لإعادة الروابط المباشرة مع مصادر الأعمال المهتمة باستعادة التدفق المستدام للمدخلات الطبيعية.









والمنهجية الاكبر هو فى التعرف على الطبيعه الاسية لنمر الفيروس من حيث ان انتشار الفيروس التاجي أسيًا - وهو أمر سيئ، لكن تراجعها الحتمي سيكون أسيًا ، وهو أمر جيد. علما ان الفهم الاسى هو فهم بيئى رياضى. وعندما استخدامت كلمة "أسي" فالأدبيات التاجية كان يعنى "الكثير" والذى يعنى "محتوى المتدفق الذي نما بشكل كبير." ولكن بالطبع، الكلمة مستندة تاريخيًا في الجبر، وقد استخدمها ديكارت لأول مرة لوصف، على سبيل المثال، شيئًا يمكن وصف نموه بمرور الوقت ، حيث يكون الأس. فالعدد الإجمالي لحالات فيروس التاجي في الصين كان يرتفع بسرعة ويعد أسيًا لهذا السبب - مع مضاعفة الوقت لمدة أسبوع تقريبًا خلال أوائل فبراير 2020.









بعبارة اخرى . يمكننا تقليل معدل الإصابة وتسبب منحنى الجرس المحتوم لعدد المرضى في الظهور في وقت أقرب.



