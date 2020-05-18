اصطدام شاحنة بعمارتين بأسوان دون إصابات أو خسائر في الأرواح

اصطدمت إحدى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية بعمارتين سكنيتين بمدينة أسوان.









وكان مدير أمن أسوان تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باصطدام شاحنة لنقل المواد الغذائية بعمارتين سكنيتين أثناء محاولتها التوقف بالقرب منهما لإنزال حمولتها بمجمع استهلاكى.





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وعلى الفور توجهت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ حيث تبين حدوث تصدع بالعمارتين وتلفيات بالسيارة.









فيما لم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية فى الأرواح أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.







