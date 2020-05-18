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حوادث

اصطدام شاحنة بعمارتين بأسوان دون إصابات أو خسائر في الأرواح

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:38 م
شاحنة تصطدم بعمارتين
شاحنة تصطدم بعمارتين بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
اصطدمت إحدى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية بعمارتين سكنيتين بمدينة أسوان.


وكان مدير أمن أسوان تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باصطدام شاحنة لنقل المواد الغذائية بعمارتين سكنيتين أثناء محاولتها التوقف بالقرب منهما لإنزال حمولتها بمجمع استهلاكى.

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وعلى الفور توجهت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ حيث تبين حدوث تصدع بالعمارتين وتلفيات بالسيارة. 


فيما لم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية فى الأرواح أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وبالتوازى مع ذلك ستقوم لجنة مختصة بالمعاينة الميدانية للعمارتين للاطمئنان والتأكد من سلامتهما حفاظًا على أرواح وممتلكات المقيمين فيهما.
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