اتنين فى الصندوق الحلقة 27: تفاعل الجماهير مع غناء حمدى المرغنى وأوس أوس

وشهدت الحلقة تصالح بغدادى "حجاج عبد العظيم" مع الدعكى "صلاح عبد الله" والتصافي بيهما وقام الزعيم ممادو بمساومة الصحفى بدير الحديدى ليكف الحديث والكتابة عنه ولكنه رفض.





وتوالت الأحداث حتى قام أوس أوس "زيكا" وشقيقه "شوقا" حمدى الميرغنى بالغناء والرقص خلال الحفل وتفاعل الحضور معهما





وانتهت الحلقة بأخبار ممادو شقيقه الفنان محمود البزاوى بالبقاء فى القاهرة مع الأولاد والإشراف على تعليهما قبل سفرهما إلى زامبيزى وا علانهما للشعب بشكل رسمى





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