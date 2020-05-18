اتنين فى الصندوق الحلقة 27: تفاعل الجماهير مع غناء حمدى المرغنى وأوس أوس

عُرضت الحلقة 27 من مسلسل " اتنين فى الصندوق " للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة "mbc مصر".
وشهدت الحلقة تصالح بغدادى "حجاج عبد العظيم" مع الدعكى "صلاح عبد الله" والتصافي بيهما وقام الزعيم ممادو بمساومة الصحفى بدير الحديدى ليكف الحديث والكتابة عنه ولكنه رفض.
وتوالت الأحداث حتى قام أوس أوس "زيكا" وشقيقه "شوقا" حمدى الميرغنى بالغناء والرقص خلال الحفل وتفاعل الحضور معهما
وانتهت الحلقة بأخبار ممادو شقيقه الفنان محمود البزاوى بالبقاء فى القاهرة مع الأولاد والإشراف على تعليهما قبل سفرهما إلى زامبيزى وا علانهما للشعب بشكل رسمى
"2 في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني، و"أوس أوس" وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدينـ ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.
ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.