بعد إصابته وزوجته بـ كورونا.. "مشار" نائب انقلب على رئيسه في جنوب السودان

أعلن مكتب رئيس جنوب السودان، اليوم الاثنين، إصابة نائب الرئيس وزوجته بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت صحف دولية.





أوضح المكتب أن رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان وزوجته أنجلينا تيني، أصيبا بفيروس كورونا، ولفت أيضا إلى أن الاختبارات أثبتت إصابة عدد من موظفي مكتبه وحراسه الشخصيين بالفيروس.





ورياك مشار هو نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، وولد سنة 1953 في ولاية الوحدة وهو من قبيلة النوير ويشغل هذا المنصب منذ يوليو 2011 بعد الاستقلال مباشرة وكان سابقا عضوا في الوفد المفاوض لدولة جنوب السودان في اديس أبابا وفي الخرطوم بعده وهو من مؤسسي الحركة الشعبية لتحرير السودان ويدين بالمسيحية الانجيلية.





قام في منتصف ديسمبر 2013 بمحاولة انقلابية فاشلة ضد غريمه سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، تفجر على اثرها نزاع قبلي بين الدينكا والنوير، راح بسببه الآلاف في حرب أهلية شعواء.





انشق رياك مشار، عن الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1991، وأسس مع بعض المنشقين على قرنق ما عرف بمجموعة الناصر (نسبة إلى مدينة الناصر بجنوب السودان).





كما أسس الحركة الموحدة عام 1992، ثم حركة استقلال جنوب السودان عام 1995.





وقاد عملية تفاوض مع حكومة عمر البشير آلت إلى ما عرف باتفاقية الخرطوم للسلام 1997، وقد وقعت هذه الاتفاقية أربعة فصائل جنوبية تعرف بمجموعة الناصر التي تم التنسيق بينها، وأسفرت هذه الاتفاقية عن إنشاء مجلس تنسيق الولايات الجنوبية الذي عين مشار رئيسا له.





في فبراير 2020، عاد مشار إلى منصب نائب الرئيس بعد اتفاق سلام مع سلفا كير ، الرئيس الحالي لجنوب السودان.

وهو أيضا رئيس فصيل المتمردين المعروف باسم SPLM-IO الذي تأسس في عام 2014 بعد اندلاع حرب عام 2013 وكان معارضًا تاريخيًا لسلفا كير.





بين أبريل ويوليو 2016 ، شغل مشار منصب النائب الأول لرئيس جنوب السودان.





وقد تم تعيينه ليكون النائب الأول للرئيس وفقًا لاتفاقية السلام "الجديدة" التي تم توقيعها في سبتمبر 2018.

حصل مشار على درجة الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي عام 1984 ثم انضم إلى الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان (SPLM / A) خلال الحرب الأهلية السودانية الثانية (1983-2005).



