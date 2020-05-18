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محافظات

رفع 250 طن قمامة وإزالة مخالفات بناء في المهد بحى ثان طنطا ..صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:04 م
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احمد علي
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملاتها اليومية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات والتطهير والتعقيم الوقائي ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محمود عيسى ، رئيس حى ثان طنطا ، أنه تم رفع 250 طن قمامة من جميع نقاط التجميع بنطاق الحي ، وذلك في إطار الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، إلي جانب إزالة دور ثاني عشر ببرج سكني بجوار المركز القومي طريق محلة منوف دائرة الحي.

وأكد "عيسي" علي استمرار أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بشوارع الحي في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، الي جانب اعمال رفع المطابق وعمل بلاعات المطر بشارع الرفاعي.
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رفع 250 طن قمامة وإزالة مخالفات بناء في المهد بحى ثان طنطا ..صور
رفع 250 طن قمامة وإزالة مخالفات بناء في المهد بحى ثان طنطا ..صور
رفع 250 طن قمامة وإزالة مخالفات بناء في المهد بحى ثان طنطا ..صور
رفع 250 طن قمامة وإزالة مخالفات بناء في المهد بحى ثان طنطا ..صور
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