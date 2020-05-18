تقارير تونسية : فرجاني ساسي يتلاعب بالزمالك بسبب العروض الخليجية

كشفت تقارير تونسية، عن رفض فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، التجديد للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.
وأكد موقع "تونس الرّقمية أن لاعب الزمالك يدرس حاليا العروض التي تصله خاصة مع وصول عرض تركي مؤخرا ، علاوة على بحثه عن عروض في الإمارات أو الدوري السعودي، منذ يناير الماضي، في ظل صعوبة حصوله على مستحقاته في التوقيت المحدّد.
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وشدد الموقع أن الزمالك يسعى، لتجديد عقد اللاعب، خلال الفترة الحالية، خاصة و أنّ عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون، بوجود اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، كونه أحد العناصر الأساسية.
وشارك فرجاني ساسي مع الزمالك في 11 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما هدف وحيد، وصنع مثله.
وتبلغ القيمة التسويقية لفرجاني ساسي 2 مليون جينه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.