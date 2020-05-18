AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقارير تونسية : فرجاني ساسي يتلاعب بالزمالك بسبب العروض الخليجية

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:04 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
القسم الرياضى
كشفت تقارير تونسية، عن رفض فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، التجديد للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.


وأكد موقع "تونس الرّقمية أن لاعب الزمالك يدرس حاليا العروض التي تصله خاصة مع وصول عرض تركي مؤخرا ، علاوة على بحثه عن عروض في الإمارات أو الدوري السعودي، منذ يناير الماضي، في ظل صعوبة حصوله على مستحقاته في التوقيت المحدّد.


وشدد الموقع أن الزمالك يسعى، لتجديد عقد اللاعب، خلال الفترة الحالية، خاصة و أنّ عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون، بوجود اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، كونه أحد العناصر الأساسية.


وشارك فرجاني ساسي مع الزمالك في 11 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما هدف وحيد، وصنع مثله.

وتبلغ القيمة التسويقية لفرجاني ساسي 2 مليون جينه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد العروض التي تلقاها.. موقف فرجاني ساسي من الرحيل عن نادي الزمالك

الزمالك يتواصل مع فرجاني ساسي لتجديد تعاقده

زيزو يتمسك بالزمالك ويرفض عروض الاحتراف

فرجاني ساسي يحسم الجدل بشأن قرب رحيله عن الزمالك

مصدر بنادي الزمالك يكشف حقيقة تلقى فرجاني ساسي عرضا من الخليج

صحيفة تونسية تكشف شروط الزمالك لرحيل فرجاني ساسي

ترشيحاتنا

بعد تخفيضها 10 آلاف جنيه .. أسعار هيونداي Hyundai من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

كارتيرون يمنح نجم الزمالك الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق

أهم الأخبار.. إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين في القطاع الخاص.. إثيوبيا تنتهك التزاماتها الدولية مع مصر

أغلى نجم في مصر.. مفيد فوزي يكشف سر عتابه لـ عادل إمام

رامز جلال ينشر فيديو جديد من "مقلبه" مع كواليس نبيلة عبيد

مهاجم الزمالك السابق: انضممت للأهلي بالصدفة.. وحزنت لعدم العودة للأحمر من جديد ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى ميلاد مجدد الموسيقى .. أسرار زواج عبده الحامولى من ألمظ و4 غيرها

بعد تخفيضها 10 آلاف جنيه .. أسعار هيونداي Hyundai من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور