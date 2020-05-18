أخبار الرياضة.. محمد صلاح يخضع لـ كشف كورونا.. وعزمي مجاهد ويكن يترشحان لرئاسة الزمالك

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يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، اجتماعًا هامًا في الرابعة عصر الأربعاء القادم بمقر اللجنة؛ لمناقشة العديد من الملفات الهامة والعالقة خلال الفترة الماضية والتي تحتاج إلى حسم سريع بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.
أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
أكد عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه ينوي الترشح لمقعد رئاسة القلعة البيضاء.
كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق ، عن نيته ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء .