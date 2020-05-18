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رياضة

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يخضع لـ كشف كورونا.. وعزمي مجاهد ويكن يترشحان لرئاسة الزمالك

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:18 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والأوروبية.


يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، اجتماعًا هامًا في الرابعة عصر الأربعاء القادم بمقر اللجنة؛ لمناقشة العديد من الملفات الهامة والعالقة خلال الفترة الماضية والتي تحتاج إلى حسم سريع بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.


أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


أكد عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه ينوي الترشح لمقعد رئاسة القلعة البيضاء.


كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق ، عن نيته ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء .

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