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ديني

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 26 رمضان

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:14 ص
موعد اذان الفجر اليوم
موعد اذان الفجر اليوم الثلاثاء 26 رمضان
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محمد شحتة
ينشر موقع صدى البلد، موعد أذان الفجر، اليوم الثلاثاء 19 الموافق مايو الموافق، 26 رمضان، وتكون مدة ساعات الصوم فيه 15 ساعة و 46 دقيقة.

ويبدأ وقت السحور في 12:58، أما وقت الإمساك فيكون في الساعة 2:58، ويؤذن لصلاة الفجر في 3:18، أما وقت فيكون في الساعة الشروق 4:59، ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 11:51، أما وقت اذان العصر 3:28 ، ويؤذن لصلاة المغربفي الساعة 6:44 ، ويؤذن لصلاة العشاء في 8:13.

هل يجب تكرار نية الصيام؟
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي وعند الاستيقاظ كان أذان الفجر يقول" أشهد أن لا إله إلا الله" فقلت لها اشربي حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟"، فهل صيامنا صحيح ؟

ردت لجنة الفتوى قائلة : يجب عليكما الإمساك بقية اليوم، وعليكما قضاء هذا اليوم بعد رمضان؛ لأن الأكل أو الشرب بعد بدء الأذان يُفسد الصوم.
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