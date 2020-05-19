موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 26 رمضان

ينشر موقع صدى البلد، موعد أذان الفجر ، اليوم الثلاثاء 19 الموافق مايو الموافق، 26 رمضان، وتكون مدة ساعات الصوم فيه 15 ساعة و 46 دقيقة.





ويبدأ وقت السحور في 12:58، أما وقت الإمساك فيكون في الساعة 2:58، ويؤذن لصلاة الفجر في 3:18، أما وقت فيكون في الساعة الشروق 4:59، ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 11:51، أما وقت اذان العصر 3:28 ، ويؤذن لصلاة المغربفي الساعة 6:44 ، ويؤذن لصلاة العشاء في 8:13.





هل يجب تكرار نية الصيام؟

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي وعند الاستيقاظ كان أذان الفجر يقول" أشهد أن لا إله إلا الله" فقلت لها اشربي حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟"، فهل صيامنا صحيح ؟



