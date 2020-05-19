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فن

إياد نصار: أنا مش المسيخ الدجال..التفاصيل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:45 ص
اياد نصار
اياد نصار
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عمر صبحي
شارك الفنان اياد نصار في مسلسل "النهاية"   كضيف شرف  الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني ،مع يوسف الشريف و ناهد السباعي وسهر الصايغ ، وظهر "نصار" في  الحلقة ال 23 في ظهور مميز وظنه الجمهور انه يقوم بدور "المسيخ الدجال " لأنه يتكلم عن نهاية العالم. 

وقال اياد نصار  من خلال لقائه في برنامج "the insider" : الدور مش المسيخ الدجال يمكن عشان في شئ علي العين وانه بيتكلم عن نهاية العالم   ومتربطوش الربطة دي محدش يرجع البعد الديني ، ولكن رجعو لفكرة  شخص شايف فكرة واحده  متزمد ومتشدد و شايف انه هو دا الصح، وبيستوعب كل الناس المسلم والمسيحي و الكافر والمؤمن بيستوعب كل الناس. 

يذكر أن مسلسل "ليالينا 80 يعرض حصريا  علي ام بي سي الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس. 

المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى
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