إياد نصار: أنا مش المسيخ الدجال..التفاصيل

شارك الفنان اياد نصار في مسلسل "النهاية" كضيف شرف الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني ،مع يوسف الشريف و ناهد السباعي وسهر الصايغ ، وظهر "نصار" في الحلقة ال 23 في ظهور مميز وظنه الجمهور انه يقوم بدور "المسيخ الدجال " لأنه يتكلم عن نهاية العالم.





وقال اياد نصار من خلال لقائه في برنامج "the insider" : الدور مش المسيخ الدجال يمكن عشان في شئ علي العين وانه بيتكلم عن نهاية العالم ومتربطوش الربطة دي محدش يرجع البعد الديني ، ولكن رجعو لفكرة شخص شايف فكرة واحده متزمد ومتشدد و شايف انه هو دا الصح، وبيستوعب كل الناس المسلم والمسيحي و الكافر والمؤمن بيستوعب كل الناس.





يذكر أن مسلسل "ليالينا 80 يعرض حصريا علي ام بي سي الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.



