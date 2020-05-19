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أصل الحكاية

محافظ لا ينام..قصة إصابة الدكتور أيمن مختار بفيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:07 ص
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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محمود نوفل
لا يفرق بين مسئول ومواطن عادي فيروس كورونا الذي ظل منذ ظهوره  حديث العالم كله والذي  اصاب العديد من المسئولين في الكثير من دول العالم ومن ابرزهم رئيس وزراء بريطانيا وعدد من الوزراء الروس وغيرهم من المسئولين في العالم حيث جاء إصابة محافظ الدقهلية بهذا الفيروس كأحد اخر حبات عنقود المسئولين في قائمة مصابي فيروس كورونا ولكن ياتري من سيكون عليه الدور من المسئولين سواء داخل مصر أو خارجها.

جاءت قصة إصابة محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حينما بدأ في الشعور بأعراض الكحة  وتحديدا بعد لقائه وزير الري الذي زار المحافظة اليوم  للقيام بجولات ميدانية والتي اصيب علي إثرها بإرهاق شديد مما دفع مسئولي الصحة بالمحافظة بأخذ مسحتين منه إلى أن ثبت إيجابية إصابته بالفيروس.

وخوفا من نقل العدوى إلى أسرته يعيش حاليا محافظ الدقهليه في الإستراحة الخاصة به داخل المحافظة منتظرا التعليمات الطبية والخضوع للحجر الصحي .

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ولم يكن الدكتور ايمن مختار أول مسئول في محافظة الدقهلية يُصاب بالفيروس ولكن قبيل ساعات تم الإعلان عن اصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة - الذي نُقل إلى مستشفى العزل بمدينة كفر الزيات بعد إكتمال العدد بمستشفى تمي الأمديد - الأمر الذي دفع الفرق الصحية وإدارة الطب الوقائي لفحص المخالطين المباشرين وغير المباشرين بديوان عام محافظة الدقهلية .

جدير بالذكر أن الإعلامي احمد موسي  قد طالب بالدعوة لمحافظ الدقهلية المصاب بفيروس كورونا حيث قال: " دعواتكم المحافظ النشيط، تم ثبوت إصابته بكورونا"
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