أهالى عزبة العنبر بالمنيا يطالبون بإنشاء مدرسة ابتدائية رأفة بالأطفال

ناشد المواطن خالد عبد الله محمد عبد النبي، المقيم بعزبة العنبر بقرية صفانية مركز العدوة فى محافظة المنيا،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤولين فيها بسرعة البدء فى انشاء المدرسة الابتدائية بالقرية والتى تم تخصيص قطعة ارض لها كتبرع من الأهالى وتم الموافقة على إقامتها من هيئة الأبنية التعليمية، وذلك منذ خمس سنوات إلا انه ودون سبب واضح تم ترك الاوراق بمجلس المدينة دون إرسالها لادراجها بالميزانية حتى يتم البدء بالأعمال الإنشائية.





ويقول فى رسالته: إن اولاد القرية يذهبون الى مسافات بعيدة الى المدارس بالقرى المجاورة وهو ما يخشى عليهم لصغر سنهم وارتفاع تكلفة الانتقال فى ظل الظروف المعيشية الحالية.





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