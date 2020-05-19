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أخبار العالم

الجيش الليبي: الانسحاب من قاعدة الوطية لن يؤثر على سير المعارك

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:50 ص
الجيش الليبي: الانسحاب
الجيش الليبي: الانسحاب من "الوطية" لن يؤثر على سير المعارك
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قسم الخارجي
قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي: إن انسحاب القوات من قاعدة الوطية تكتيكي ولن يؤثر على سير المعارك.

وأكد في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن الجيش الليبي ألحق الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق خسائر فادحة خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق كشف الجيش الوطني الليبي عما حدث في قاعدة الوطية غرب ليبيا، موضحا أنه تم تنقيذ انسحاب تكتيكي بشكل مدروس ودقيق، حيث تم سحب جميع الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي والمستشفى الميداني وغيره.

وذكر الجيش الليبي في بيان أن الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق لم تعثر إلا على منظومة دفاعية محطمة وطائرات خردة من الثمانينيات، مؤكدا أنهم لم يتمكنوا من أسر جندي واحدا من القوات المسلحة الليبية.

وأوضح في بيانه أن القاعدة ليست ذات أهمية عسكرية في الوقت الحالي، لكنه شددعلى أنها تمثل انتصار معنوي مهم جدا للميليشيات.
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