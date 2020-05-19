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فيديوجراف.. فئات مستثناة من الحظر في أسبوع العيد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:01 م
فئات مستثناه من الحظر
فئات مستثناه من الحظر
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محمود مطاوع - اعداد منار شعبان
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان هناك فئات من الخدمات والأماكن مستثناة من قرار الغلق خلال ايام عيد الفطر المبارك والتي قررتها الحكومة ابتداء من يوم الأحد 24 مايو وحتى يوم الجمعة 29 مايو  وذلك من اجل تقليل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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أعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عن عدد من الإجراءات المهمة التي من المقرر أن يتم العمل بها خلال فترة عيد الفطر، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا بعد انتهاء فترة عيد الفطر نستعرضها من خلال التقرير التالي :

-  موعد الحظر خلال فترة العيد سيكون من الساعة 5 مساء الأحد القادم إلى 6 صباحا، و سيتم وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة وإيقاف وسائل النقل الجماعي .

- اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو حسم آليات عودة دور العبادة، وإقامة بعض الشعائر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاحترازية ، إضافة إلى دراسة عودة النشاط الرياضي والأنشطة الاقتصادية ، وفتح المطاعم في النصف الثاني من يونيو بأنشطة احترازية .

- التوافق على إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة، وستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وسيشاهدها المواطنون عبر التليفزيون ووسائل الإعلام.

- عقوبات شديدة سيتم تطبيقها لمن سيخالف إجراءات ارتداء الكمامات، و فتح المولات والمحلات المختلفة على مدار الاسبوع بداية من 30 مايو

-  تم  التوافق على عقد امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو وأشار إلى أن سيكون هناك 14 طالب في كل لجنة بحد أقصى ، ولن يسمح بدخولهم الامتحانات بعد التاسعة صباحا .

- حظر التجوال من الخامسة في أسبوع العيد وبعد العيد يبدأ من الثامنة مساء.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي الفئات والاماكن المستثناة من قرار الغلق التام خلال ايام عيد الفطر المبارك.
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