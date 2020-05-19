فيديوجراف.. فئات مستثناة من الحظر في أسبوع العيد

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أعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عن عدد من الإجراءات المهمة التي من المقرر أن يتم العمل بها خلال فترة عيد الفطر، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا بعد انتهاء فترة عيد الفطر نستعرضها من خلال التقرير التالي :





- موعد الحظر خلال فترة العيد سيكون من الساعة 5 مساء الأحد القادم إلى 6 صباحا، و سيتم وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة وإيقاف وسائل النقل الجماعي .





- اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو حسم آليات عودة دور العبادة، وإقامة بعض الشعائر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاحترازية ، إضافة إلى دراسة عودة النشاط الرياضي والأنشطة الاقتصادية ، وفتح المطاعم في النصف الثاني من يونيو بأنشطة احترازية .





- التوافق على إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة، وستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وسيشاهدها المواطنون عبر التليفزيون ووسائل الإعلام.