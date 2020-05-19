ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الميرمية يوميا؟

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هاجر هانئ الميرمية تعتبر من الأعشاب التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك، تتمتع الميرمية بالكثير من الفوائد و العناصر الغذائية المفيدة لصحة و جسم الأنسان.

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول كوب من مغلى الميرمية يوميا و تتمثل فى ما يلي:

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- ضبط الحاله الهرمونية لدى النساء وخاصة عند سن اليآس

- تخفف مستوى السكر في الدم

- تخفيض الكوليسترول الضار فى الدم

- تنشيط الدورة الدموية

-تساعد على كبح وتعطيل الخلايا السرطانية

-تساعد على ارتخاء العضلات الملساء ,فهو يفيد كعلاج لمغص البطن

-تستخدم كغرغرة لتخفيف آلام الحلق الناتج عن الإحتقان الشديد ..وكذلك في وقف نزيف اللثة

- مضاد قوي للإلتهابات ويخفف الروماتيزم وتشنجات العضلات

- تنظيف الرحم وحمايته من الالتهابات وتنشط المبايض

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