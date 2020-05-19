ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الميرمية يوميا؟

الميرمية تعتبر من الأعشاب التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك، تتمتع الميرمية بالكثير من الفوائد و العناصر الغذائية المفيدة لصحة و جسم الأنسان.
وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول كوب من مغلى الميرمية يوميا و تتمثل فى ما يلي:
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