وداعا الصديق المتواضع.. رجاء الجداوي تنعى الشيخ صالح كامل

View this post on Instagram

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر الاسره الغاليه وصديقتي الغاليه السيده صفاء ابو السعود .... وداعا شيخ صالح كامل الاخ الصديق الإنسان الطيب الكريم المحترم الفاضل المتواضع