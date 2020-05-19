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فن

وداعا الصديق المتواضع.. رجاء الجداوي تنعى الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة رجاء الجداوى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الشيخ صالح كامل .

ونعت الجداوي، الراحل، إذ كتبت:" إنا لله وإن إليه راجعون.. الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، ويصبر الاسرة الغالية وصديقتى الغالية صفاء ابو السعود".


وأضافت :" وداعا الشيخ صالح كامل الأخ الصديق الانسان الطيب الكريم المحترم الفاضل المتواضع". 

وكان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

ونشرت المواقع السعودية «مكة وصراحة وأنحاء والمواطن» خبر الوفاة، ناعية رجل الأعمال.
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