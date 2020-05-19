رجل عظيم .. أشرف زكي ينعى الشيخ صالح كامل

هر فيها الشيخ الراحل صالح كامل . نشر نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظ





ونعى أشرف زكي، الراحل، كاتبا: "رحم الله الشيخ صالح كامل رجل عظيم".









وكان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.









يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.





وقد تلقى رجل الأعمال صالح كامل، تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م.









أنشأ صاح كامل مؤسسة صغيرة باسم "دار ومكتب الكشاف السعودي" وهو في مراحله العليمية، كما اتجه إلى مهنة عائلته وهي الطوافة في بداية حياته العملية.





وفور تخرجه انضم صالح كامل للعمل في إدارة رعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم انتقل للعمل في وزارة المالية بعد فترة قصيرة.





ظل الشيخ صالح كامل في وزارة المالية قرابة العشر سنوات، في وزارة المالية وبعدها قرر مغادرة العمل الحكومي من باب وزارة المالية والاتجاه نحو القطاع الخاص والذي حقق فيه نجاحا ملحوظا ووصل إلى أنه امتلك وأدار قرابة 300 شركة وبنك ومؤسسة في السعودية و45 دولة في برأسمال يزيد عن 12 مليار ريال