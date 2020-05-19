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أخبار العالم

المسماري يكشف كذب الإخوان: لا نية للانسحاب من طرابلس

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، عن كذب وتحريف قنوات الإخوان حول ما أسموه انسحابا كليا للجيش الوطني الليبي من طرابلس. 

وكتب المسماري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ينوه الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري مجددًا إلى ما جاء في مؤتمره الصحفي ويحذر مجددًا من التأويل والتأليف والتحريف الذي أطلقته قنوات الإخوان المسلمين وصفحات المليشيات عن مزاعم ما أسموه " الإنسحاب الكلي من طرابلس " حسب وصفهم حتى بلغ بهم العته ترويج ترهات عن إنسحابات وهمية إلى ترهونة الوفاء بل وإلى ما بعدها". 

وأضاف: "يجدد الناطق الرسمي أن ما جاء ذكره في المؤتمر لا يحتوي أي إشارة لانسحاب من طرابلس بل إنه إعادة توزيع قوات وتموضع في المحاور القتالية مع فك الإشتباك ببعض الأحياء السكنية المكتظة بمناسبة عيد الفطر أي أنه أمر عملياتي تنظيمي بحت في نقاط محددة داخل نطاق العمليات". 

وتابع: "مجددًا .. لا تستمعوا لأبواقهم التي تحاول عابثة بث روح الإنهزام فيكم من خلال التأويل والتزييف والتلاعب بالمصطلحات، وها نحن نؤكد مجددًا بكل عزم وإصرار وثقة خالصة أن القوات المسلحة عازمة على استكمال مشوارها الذي بدأته حتى النهاية". 

وكان المسماري أعلن عن إعادة توزيع بعض القوات في عدة محاور قتالية ببعض المدن الليبية. 
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