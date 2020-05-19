المسماري: صمود تاريخي للجيش الليبي أمام البوارج التركية في الوطية

أشاد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بصمود القوات الليبية التاريخي أمام البوارج والمعدات التركية في قاعدة الوطية الليبية





وأكد اللواء أحمد المسماري، على سحب القوات والمعدات من قاعدة الوطية الليبية جاء منذ أشهر بشكل تدريجي.





وقال المسماري في مؤتمر صحفي: " سيتم تغيير اسم القاعدة فور استعادتها وسنسميها باسم أحد أبطالنا".





فيما أعلن اللواء المسماري عن تنفيذ عدة غارات جوية ناجحة على محيط قاعدة الوطية.





وشدد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبي سحب الطائرات من قاعدة الوطية الليبية منذ 4 أشهر.



