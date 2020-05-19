المسماري: نفذنا هجمات قوية وناجحة على محيط قاعدة الوطية

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، على سحب القوات والمعدات من قاعدة الوطية الليبية جاء منذ أشهر بشكل تدريجي.





وقال المسماري في مؤتمر صحفي: " سيتم تغيير اسم القاعدة فور استعادتها وسنسميها باسم أحد أبطالنا".





فيما أعلن اللواء المسماري عن تنفيذ عدة غارات جوية ناجحة على محيط قاعدة الوطية





وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبي سحب الطائرات من قاعدة الوطية الليبية منذ 4 أشهر.





وقال المسماري إن الجيش الوطني الليبي قدر الموقف، وأصدر قائده، المشير خليفة حفتر قراره بسحب القوات من قاعدة الوطية.