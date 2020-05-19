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أخبار العالم

المسماري: قررنا سحب قواتنا من قاعدة الوطية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبي سحب الطائرات من قاعدة الوطية الليبية منذ 4 أشهر. 

وقال المسماري إن الجيش الوطني الليبي قدر الموقف، وأصدر قائده، المشير خليفة حفتر قراره بسحب القوات من قاعدة الوطية. 

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن: "كل ما قمنا به هو عمليات محسوبة بناء على تقدير الموقف". 

وتابع المسماري: " القوات المسلحة الليبية أطلقت هذه الحرب لتحرير كامل التراب الليبي". 

وذكر المسماري: " سحبنا قواتنا تحت غطاء جوي من سلاح الجو ونجحنا في تأمين عناصرنا ومعداتنا الصالحة للعمل".
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