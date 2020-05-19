المسماري: قررنا سحب قواتنا من قاعدة الوطية

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبي سحب الطائرات من قاعدة الوطية الليبية منذ 4 أشهر.





وقال المسماري إن الجيش الوطني الليبي قدر الموقف، وأصدر قائده، المشير خليفة حفتر قراره بسحب القوات من قاعدة الوطية.





وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن: "كل ما قمنا به هو عمليات محسوبة بناء على تقدير الموقف".





وتابع المسماري: " القوات المسلحة الليبية أطلقت هذه الحرب لتحرير كامل التراب الليبي".





وذكر المسماري: " سحبنا قواتنا تحت غطاء جوي من سلاح الجو ونجحنا في تأمين عناصرنا ومعداتنا الصالحة للعمل".