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اقتصاد

لمواجهة كورونا..رئيس جهاز دمياط الجديدة: إغلاق المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والمتنزهات في عيد الفطر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:58 ص
رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم وضع خطة لمتابعة استمرار إغلاق كافة المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر.
وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة  إلى أنه تم التنبيه علي جميع الفنادق والنوادي والقاعات  بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات، لما تمثله التجمعات  من خطورة فى انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 ، وكذا منع أي اشغالات أو تواجد للباعة الجائلين.

وطالب رئيس الجهاز، جميع  سكان المدينة  بإلتزام  المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم، مؤكدا إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  بإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالمدن الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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