لمواجهة كورونا..رئيس جهاز دمياط الجديدة: إغلاق المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والمتنزهات في عيد الفطر

جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم وضع خطة لمتابعة استمرار إغلاق كافة المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر. أكد المهندس محمد رجب، رئيسوالمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم وضع خطة لمتابعة استمرار إغلاق كافة المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة

مدينة دمياط الجديدة إلى أنه تم التنبيه علي جميع الفنادق والنوادي والقاعات بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات، لما تمثله التجمعات من خطورة فى انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 ، وكذا منع أي اشغالات أو تواجد للباعة الجائلين. وأشار رئيس جهازإلى أنه تم التنبيه علي جميع الفنادق والنوادي والقاعات بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات، لما تمثله التجمعات من خطورة فى انتشارالمستجد covid-19 ، وكذا منع أي اشغالات أو تواجد للباعة الجائلين.





الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالمدن الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا. وطالب رئيس الجهاز، جميع سكان المدينة بإلتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم، مؤكدا إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزيرالعمرانية، بإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالمدن الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.



