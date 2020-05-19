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اقتصاد

بعد تراجع 11 جنيها .. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:16 ص
الذهب في مصر
الذهب في مصر
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أحمد علام

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-5-2020، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 757 جنيهًا،


 وذلك بعد أن تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية أمس الاثنين 18 مايو، بنحو 11 جنيها  بعد ارتفاع قوي شهدته الأسواق اليوم.

 

ويقدم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

سعر الذهب في مصر

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جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today فيما يلى:

 

سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح ما بين 863 و865 جنيها

 

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 791 و793 جنيها

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  من 755 إلي 757

 

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 647 إلى 649 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية

 

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 من 503 إلى 505 جنيهات

 

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,040 جنيه، ويزن 8 جرامات

 

وسجل السعر الذهب نحو 26.835 دولار للأوقية

 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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