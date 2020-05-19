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فن

هند صبري تنعى الشيخ صالح كامل: العالم العربي فقد واحدا من كبار رجال الأعمال

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:40 ص
هند صبرى
هند صبرى
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سيد احمد
نشرت الفنانة هند صبري تغريدة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تنعى فيها الشيخ صالح كامل

وكتبت هند صبرى: "فقد العالم العربي واحدا من رجال الأعمال الكبار الذين دعموا الفن والاعلام العربي على مدى أكثر من ٦٠ عاما سواء منتجا او مؤسسا لشبكة art.
رحم الله الشيخ صالح كامل وخالص العزاء لزوجته الفنانة صفاء ابو السعود وابنيه وابنته الصديقة هديل صالح كامل".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات كالآتي:

انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه ويغفرله
نعم انه رجل وانسان

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وكان الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "وراديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

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