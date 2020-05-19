هند صبري تنعى الشيخ صالح كامل: العالم العربي فقد واحدا من كبار رجال الأعمال

نشرت الفنانة هند صبري تغريدة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تنعى فيها الشيخ صالح كامل





وكتبت هند صبرى : "فقد العالم العربي واحدا من رجال الأعمال الكبار الذين دعموا الفن والاعلام العربي على مدى أكثر من ٦٠ عاما سواء منتجا او مؤسسا لشبكة art .



رحم الله الشيخ صالح كامل وخالص العزاء لزوجته الفنانة صفاء ابو السعود وابنيه وابنته الصديقة هديل صالح كامل".





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات كالآتي:





انا لله وانا اليه راجعون

الله يرحمه ويغفرله

نعم انه رجل وانسان





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وكان الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "وراديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

