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رياضة

صلاح أمين يقترب من مغادرة مصر للمقاصة فى الصيف

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:44 ص
صلاح أمين لاعب مصر
صلاح أمين لاعب مصر المقاصة
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عمرو الحلوانى

استقر مسئولو نادى مصر المقاصة على رحيل المهاجم صلاح أمين لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى مسئولو المقاصة أن المهاجم المخضرم صلاح أمين لن يكون له دور مع الفريق فى الموسم الكروي الجديد بعد استطلاع رؤية الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، وهو الأمر الذى أدى وجود حالة من الاستقرار على رحيله فور نهاية الموسم الكروي الجارى.

وكان صلاح أمين انضم إلى المقاصة مع بداية الموسم الكروي الجارى قادما من النجوم، وقام اللاعب بتوقيع عقد لمدة موسمين مع الفريق الفيومي، ينتهى بنهاية الموسم الكروي المقبل.

ولم يشارك صلاح أمين بشكل أساسى مع المقاصة خلال الفترات الماضية نتيجة عدم اعتماد الجهاز الفنى للفريق الفيويم الأسبق بقيادة أحمد حسام ميدو عليه واستمرار الدفع بـ عمرو مرعي، مما أدى إلى فقد أمين الكثير من مستواه المعهود بالإضافة إلى تقدمه فى العمر وهو ما يصعب الاعتماد عليه فى الفترة المقبلة.

كان المقاصة اتخذ قرارا بخفض رواتب اللاعبين والجهاز الفنى إلى النصف فى ظل الأزمة المالية الكبيرة التى يمر بها الأندية فى ظل توقف النشاط الكروي نتيجة تفشي فيروس كورونا الخطير فى البلاد.

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