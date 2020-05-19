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محافظات

استرداد 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:45 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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جمالات الدمنهورى
أسفرت حملات إزالة التعديات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة البحيرة عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة 4,992 م2 من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين. 

وحذر المحافظ المواطنين من إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكداعلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين .


وتمكنت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( كفر الدوار - الرحمانية - شبراخيت - أبو حمص- بدر ) عن إزالة 23 حالة تعدى على مساحة 4,992 م2 بينها إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 2,222 بمنطقة الكدوة و قري قومبانية أبو قير و زُهرة بكفر الدوار ،و٤حالات من أراضى أملاك الإدارة الزراعية بالرحمانية بمساحة 1015 متر وبمساحة ٢٩٠ متر من الأراضي الزراعية.

وتم إزالة 5 حالات تعدي على أملاك الدولة بقرية الأمراء بنطاق مركز كفر الدوار بمساحة 850 متر مربع تنوعت ما بين أسوار وتشوينات وتنفيذ 4 قرارات إزالة علي مساحة 320 م بزمام قرية جواد حسني بأبو حمص .

وفى مركز بدر تم إزالة شدة خشبية لصب سقف دور اول علوي بمساحة 100 متر بقرية احمد عرابي،وإزالة في المهد لمباني بدون رخصه بمساحة 100م بقرية عمر مكرم بالإضافة إلى تنفيذ 4 قرارات إزالة لحمايه النيل من التلوث عباره عن 4 حوش سمك علي مساحه 95 متر بقريه كفر خضير بشبراخيت. 



استرداد 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور
استرداد 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور
استرداد 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور
استرداد 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور
استرداد 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور
استرداد 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور
استرداد 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور
استرداد 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور
استرداد 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور
استرداد 5 آلاف متر من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور
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