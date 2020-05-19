رجاء الجداوي ضحية خلي بالك من فيفي.. الليلة

تحل الفنانة رجاء الجداوي ضيفة في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الكوميدي خلي بالك من فيفي.
وجاء في بيان من "mbc مصر" أن الفنانة رجاء الجداوي هي ضيفة حلقة اليوم الثلاثاء، والتي ستذاع عبر قناة "MBC مصر" في تمام الساعة 11:30 مساءً.
برنامج خلي بالك من فيفي، هو أحد برامج الكاميرا الخفية غير التقليدية، حيث يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.
يُعرض برنامج خلي بالك من فيفي على قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر والنصف مساءً، وتُعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل، خلال شهر رمضان.