نتيجة المشروعات البحثية لطلاب الصفوف من 3 إبتدائي لـ 3 إعدادي .. اعرف آخر أخبارها الآن

أعلنت الصفحة الرسمية لـ منصة edmodo التعليمية عبر فيس بوك ، أنه تتوجه بالشكر لكل الطلاب الذين حرصوا على رفع مشروعاتهم البحثية إلكترونيا على المنصة.





وقد تلقت الصفحة العديد من الاستفسارات حول موعد اعلان النتيجة و كيفية اعلانها ، كما اكد بعض المتابعين ظهور النتيجة امامهم على المنصة بالفعل.





وعلى الفور حرصت ادارة الصفحة على الرد على المتابعين كالتالي : تظهر النتيجة للطلبة فور تقييم المدرس لها قريبا ان شاء الله لجميع الطلاب ، و يمكن ايضا متابعة ايقونة التقييم بجانب البحث الذى تم رفعه على منصة ادمودو التعليمية





وأضافت ادارة الصفحة : برجاء المتابعة على المنصة فى حالة تسليم البحث إلكترونيا ، و اذا كان التسليم ورقيا يجب المتابعة مع المدرسة.

وأشارت ادارة الصفحة إلى أنه ، لا يوجد اى ضرر من تسليم البحث ورقيا فقط دون رفعه على منصة ادمودو





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وكانت قد كلفت وزارة التربية والتعليم مديري الإدارات التعليمية بإعداد فرق خماسية من المعلمين للمواد الدراسية (لغة عربية – لغة انجليزية – رياضيات – علوم – دراسات اجتماعية ) للذهاب لمدارس غير مدارسهم لتنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية الورقية والالكترونية داخل المدارس.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم ، الإجراءات التي سيتم اتباعها لــ اعلان نتيجة العام الدراسي للطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية خلال الفصل الدراسي الثاني .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي، تعلن نتيجة العام الدراسية اسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة ، وذلك في موعد اقصاه اسبوع من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم : بالنسبة للشهادة الاعدادية ، تعلن النتيجة بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من اعمالها وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها من المحافظ.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيا وقدموا أبحاثا، فستعلن النتيجة بعد تقدير المشروعات البحثية في مدة اقصاها اسبوعين من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتولى مدير التعليم العام في كل مديرية تعليمية ، إعداد تقرير إلكتروني عن كل مرحلة (تسليم المشروعات البحثية ، تقدير المشروعات ، إعلان النتيجة ) لكل مدرسة ، وذلك لرفعها لوزارة التربية والتعليم.





و كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الإجراءات الخاصة بتصحيح وتقييم المشروعات البحثية التي سيقدمها طلاب المدارس الدارسين بالصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي.





وأوضحت وزارة التربية في خطاب أرسلته للمديريات، أن معايير تقدير المشروع تتمثل في (اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات... إلخ ) ، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي ×اجتياز أو عدم اجتياز ) .





كما أكدت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية، أنه سيتم إعداد خطة للقيام بعملية التقدير بحيث تقوم فرق التقدير بتقدير المشروعات البحثية الورقية والالكترونية للطلاب بمدارس غير مدارسهم الاصلية ، لكل من المدارس الابتدائي والاعدادي ، والثانوي ، والتعليم الخاص والدولي ، والتربية الخاصة، والتعليم المجتمعي.





وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية داخل المدارس بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين لم يؤدوا الامتحان الالكتروني ، وذلك لكافة المشروعات البحثية الالكترونية والورقية ، على أن يتم استخدام المنصة في عملية تقدير المشروعات البحثية الالكترونية.





وأضافت وزارة التربية والتعليم "تتولى لجان التقدير إعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات اخرى أو مشروعات ليست من اعدادهم ، مع تعليق إعلان نتائجهم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة".





وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي.. أكدت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية من خلال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية أسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة مع الالتزام بـ : قيام المدرسة بإرسال المشروعات البحثية لإجراء عملية التقدير وكذا نتيجة المواد التي لا تضاف للمجموع إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ، وحصول الطالب بعد اجتيازه المشروع البحثي على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100% وتضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول.





وتعد نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفر في الفصل الدراسي الثاني، وتعلق نتيجة الطالب الذي يثبت تطابق المشروع البحثي الخاص به مع مشروع آخر ، واتخاذ باقي اجراءات اعلان النتائج أسوة بالأعوام السابقة، واعتمادها من المحافظ.





وقالت وزارة التربية والتعليم إن المواد التي لا تضاف للمجموع من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي يقوم المعلم بتقديرها للطالب عن الفترة التي قضاها حتى 15 مارس 2020.





وشددت وزارة التربية والتعليم، على اعتبار نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفر في الفصل الدراسي الثاني للمواد الأساسية التي تضاف للمجموع، وفي ضوء مجموع درجات الفصلين يعقد امتحان دور ثان في جميع المواد الأساسية التي تضاف للمجموع وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.



