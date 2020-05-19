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مرأة

طريقة عمل الكبدة بالردة.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:49 م
كبدة بالردة
كبدة بالردة
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أسماء عبد الحفيظ

تحتار أغلب السيدات فى اختيار أصناف الطعام لأسرتها كل يوم من فطار وسحور فى رمضان، لذلك نقدم لك يوميا قائمة بأصناف طعام مختلفة لتحضيرها لأسرتك بدون حيرة.

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قدمت الشيف توتا مراد من خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد طريقة عمل كبدة مقلية بالردة.

وأوضحت مراد طريقة المقادير «كيلو كبدة، 3 أكواب ردة، نصف كوب دقيق أبيض، ثوم بودر، بصل بودر، كمون، كزبرة، عصير ليمون، ملح وفلفل، خل، وزيت غزير للقلي».


وأضافت أن مقادير سلطة الكبدة بالردة كالتالي «كوبان لسان عصفور محمر، كبدة عصافيري، بصل مفروم، فلفل حامي مفروم، عصير طماطم، بالإضافة إلى ثوم وملح وفلفل، وكمون وكزبرة، وشطة، وزيت قبل وضعها على النار».


وتابعت «يتم تتبيل الكبدة بإضافة عصير الليمون إلى الخل والبهارات وماء بصل إن أمكن، ثم يتم إضافة الكبدة وتركها لمدة ربع ساعة بحد أقصى قبل التحمير».

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