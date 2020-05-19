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أخبار البلد

حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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سيد أحمد- محمد أبو النور- إبراهيم قنديل
تواجد أعضاء فرق العمل التابعة لـ النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، داخل مكاتب بريد  اليوم الثلاثاء, لتواصل دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى  الجيزة لحماية المواطنين من فيروس كورونا . 


 وقامت حملة النائب محمد أبو العينين بتعقيم مكتب بريد المحطة  ومكتب بريد سوق الأحد و مكتب بريد أبو هريرة . 


كما قام شباب مكاتب النائب محمد أبو العينين بتوزيع المطهرات والكمامات على المواطنين، ونظموا حملة للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحتهم وصحة أبنائهم. 


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يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى أكثر من شهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

كما نظمت مؤسسة أبو العينين الاجتماعية على مدى الأشهر الماضية العديد من قوافل الخير التي جابت المحافظات والقرى؛ من أجل توزيع المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمطهرات والكمامات على المتضررين من تداعيات فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالعديد من المحافظات مثل الجيزة والمنوفية وبنى سويف وسيناء وغيرها. 
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا
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