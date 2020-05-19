حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 3 مكاتب بريد فى الجيزة لمواجهة كورونا

نائب رئيس حزب مستقبل وطن

، داخل مكاتب بريد اليوم الثلاثاء, لتواصل

دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة لحماية المواطنين من فيروس كورونا .

وقامت حملة النائب محمد أبو العينين بتعقيم مكتب بريد المحطة و مكتب بريد سوق الأحد و مكتب بريد أبو هريرة .

كما قام شباب مكاتب النائب محمد أبو العينين بتوزيع المطهرات والكمامات على المواطنين، ونظموا حملة للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحتهم وصحة أبنائهم.









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يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى أكثر من شهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.



