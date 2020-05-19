نائب محافظ الدقهلية لـ شعراوي: استدعاء الطب الوقائي لفحص 100 عامل بديوان عام المحافظة

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم، بهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وذلك فى إطار متابعته واهتمامه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة وصحة العاملين بديوان عام المحافظة.





وأطلع نائب المحافظ وزير التنمية المحلية على تطورات الوضع داخل الديوان العام وما يتم اتخاذه من إجراءات منذ صباح اليوم، حيث تم إجراء تعقيم وتطهير شامل لجميع الإدارات والحجرات والمكاتب الرئيسية بديوان عام المحافظة.





وقال نائب المحافظ إنه تقرر اتخاذ عدد من القرارات المهمة فى هذا الشأن تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتشمل هذه القرارات عدم دخول المواطنين إلى الديوان العام خلال تلك الفترة إلا فى أضيق الحدود، هذا بالإضافة إلى التزام جميع العاملين المتواجدين بالمكاتب بارتداء الكمامة، مع تقليل أعداد الموظفين الى درجة كبيرة.





وفى ذات السياق قال نائب المحافظ إنه تم استدعاء فريق الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لما يقرب من مائة فرد من العاملين بديوان عام المحافظة والاطمئنان عليهم.





وأضاف أنه تم حصر عدد آخر من العاملين وإعداد كشوفات بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم ليكون فريق الطب الوقائى على تواصل مستمر معهم والتعرف على حالتهم أولا باول.





وأضاف نائب المحافظ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات المشار إليها بالتنسيق والتعاون مع سعد الفرماوى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.





وقد نقل نائب محافظ الدقهلية إلى القيادات والعاملين بالمحافظة تحيات اللواء وزير التنمية المحلية واهتمامه البالغ بمتابعة الأوضاع أولا بأول داخل محافظة الدقهلية.